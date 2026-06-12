JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa saat memberikan sambutan dalam acara Penganugerahan Grab Bintang 5 Awards di Kementerian Pariwisata, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Pelaku usaha kuliner lokal kembali mendapat panggung apresiasi melalui ajang Grab Bintang 5 Awards yang digelar Grab Indonesia bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada pelaku usaha dan UMKM kuliner pilihan masyarakat yang dinilai berkontribusi menghadirkan pengalaman kuliner terbaik sekaligus memperkaya khazanah gastronomi Indonesia.

Ajang ini menjadi puncak rangkaian program Grab Bintang 5 Awards yang melibatkan 243 Mitra Merchant nominasi dari berbagai kategori di layanan GrabFood dan Grab Dine Out. Para finalis disaring dari lebih dari 5.000 merchant penerima badge eksklusif Bintang 5 di aplikasi Grab, sebelum akhirnya ditentukan melalui voting publik yang berhasil menghimpun ratusan ribu suara.

Sebanyak 24 kategori penghargaan diberikan kepada pelaku usaha kuliner yang dinilai mampu menghadirkan kualitas, inovasi, dan layanan terbaik. Penghargaan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan ekosistem UMKM kuliner dan pengembangan sektor pariwisata nasional melalui kekayaan cita rasa Indonesia.