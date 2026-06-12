JAKARTA - BAT Indonesia kembali meraih penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2026 dalam ajang HR Asia Awards yang diselenggarakan Business Media International (BMI). Atas konsistensinya selama satu dekade, perusahaan juga menerima Platinum Harmonia Award, penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang berhasil mempertahankan predikat tersebut selama 10 tahun berturut-turut.

BAT Indonesia menjadi salah satu dari tiga perusahaan di Indonesia yang menerima penghargaan Platinum Harmonia Award sejak pertama kali diberikan. Pada ajang yang sama, perusahaan juga untuk pertama kalinya meraih HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026 sebagai pengakuan atas komitmen dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman.

Area Commercial HR Partner BAT Indonesia, Kemala Hayati, mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan budaya perusahaan yang mengedepankan kepercayaan, inklusivitas, dan saling menghargai. Menurutnya, pencapaian selama 10 tahun berturut-turut merupakan hasil komitmen seluruh karyawan dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan di lingkungan kerja.

HR Asia Awards merupakan salah satu penghargaan sumber daya manusia bergengsi di Asia yang menilai praktik pengelolaan SDM, keterlibatan karyawan, dan budaya kerja perusahaan. Penilaian dilakukan melalui survei karyawan, audit, serta evaluasi oleh dewan juri profesional. BAT Indonesia menyatakan akan terus memperkuat budaya kerja yang kolaboratif, terbuka, dan inklusif guna mendukung daya saing perusahaan di tingkat global.