PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menggelar sosialisasi bertajuk Sinergi Regulasi dan Keselamatan: Implementasi Bottom Damage Stability & Dasar Ganda pada Kapal Kargo dan Penumpang Armada Nasional di ASTON Samarinda Hotel & Convention Center, Samarinda, Senin (8/6/2026).

Kegiatan ini menjadi forum yang mempertemukan regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan maritim guna menyamakan pemahaman terkait penerapan regulasi keselamatan kapal serta mendorong peningkatan standar keselamatan armada nasional. Acara dihadiri Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI Arief Budi Permana, perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, KSOP Samarinda, serta asosiasi pelayaran dan perkapalan.

Dalam sambutannya, Arief Budi Permana menegaskan bahwa keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub Samsuddin menilai forum ini penting untuk menyelaraskan pemahaman antara regulator, badan klasifikasi, pemilik kapal, dan galangan kapal terkait persyaratan keselamatan.

Melalui sosialisasi ini, BKI menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna mendukung penerapan standar keselamatan yang lebih baik, meningkatkan efektivitas proses sertifikasi dan pengoperasian kapal, serta meminimalkan risiko kecelakaan pelayaran di Indonesia.