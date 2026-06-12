Pekerja melakukan pengecekan berkala pada unit shophouses contoh yang masih dalam tahap pembangunan di kawasan The Floritz Gallery, Tangerang, Kamis (11/6/2026).

The Floritz Gallery merupakan kawasan komersial yang berlokasi di boulevard utama Asthara Skyfront City dan dirancang sebagai commercial gallery yang mengintegrasikan aktivitas bisnis, gaya hidup, dan komunitas dalam satu ekosistem. Kehadirannya diharapkan menjadi pusat aktivitas baru yang tumbuh seiring perkembangan kawasan Asthara Skyfront City.

CEO Asthara Skyfront City Supardi Ang mengatakan peluncuran The Floritz Gallery merupakan bagian dari pengembangan kawasan untuk memenuhi kebutuhan ruang usaha modern seiring bertambahnya jumlah penghuni dan aktivitas di Asthara Skyfront City.

Saat ini, Super Cluster The Floritz tengah dikembangkan dalam empat klaster hunian dengan lebih dari 1.000 unit rumah. Posisi The Floritz Gallery sebagai frontage utama kawasan didukung akses langsung ke boulevard utama serta kedekatan dengan berbagai fasilitas penunjang seperti area komersial, hotel, fasilitas kesehatan, perkantoran, dan fasilitas publik.

Pada tahap awal, The Floritz Gallery menghadirkan 40 unit ruang usaha dengan luas bangunan 162 hingga 265 meter persegi. Kawasan ini juga dilengkapi konsep pedestrian plaza, area hijau, jalur sepeda, area parkir, dan sejumlah tenant utama yang diharapkan dapat mendukung aktivitas komersial dan komunitas di kawasan tersebut.