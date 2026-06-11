JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Raffi membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan suap importasi barang yang menyeret nama perusahaan jasa titipan Blueray Cargo. Ia menjelaskan hanya pernah berfoto dengan pihak perusahaan tersebut saat mengunjungi sejumlah usaha milik warga Indonesia di New York, Amerika Serikat, usai mengikuti Chicago Marathon pada Oktober 2025.

Dalam konferensi pers yang turut didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, Raffi menegaskan tidak pernah melakukan pemesanan, transaksi, maupun menerima kiriman barang dari Blueray Cargo. Nama Raffi sebelumnya muncul dalam fakta persidangan perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melibatkan perusahaan tersebut.