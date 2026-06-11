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Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan sambutan saat pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
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Pameran multiproduk terbesar di Indonesia yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-499 DKI Jakarta tersebut resmi digelar mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 yang diikuti sebanyak 2.800 peserta dan 1.800 stan atau tenant dengan komposisi 55 persen perusahaan besar dan 45 persen perusahaan skala UMKM.
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Pameran multiproduk terbesar di Indonesia yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-499 DKI Jakarta tersebut resmi digelar mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 yang diikuti sebanyak 2.800 peserta dan 1.800 stan atau tenant dengan komposisi 55 persen perusahaan besar dan 45 persen perusahaan skala UMKM.
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Sejumlah pengunjung memadati area Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
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Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan sambutan saat pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
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Gubernur Pramono Buka Jakarta Fair Kemayoran 2026

Kamis 11 Juni 2026 22:54 WIB
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan sambutan saat pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Pameran multiproduk terbesar di Indonesia yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-499 DKI Jakarta tersebut resmi digelar mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 yang diikuti sebanyak 2.800 peserta dan 1.800 stan atau tenant dengan komposisi 55 persen perusahaan besar dan 45 persen perusahaan skala UMKM. 

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