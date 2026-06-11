JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyampaikan pandangannya dalam Forum Ekonom Konstitusi bertajuk Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam forum tersebut, ia menyoroti berbagai isu terkait arah kebijakan ekonomi nasional dan penguatan nilai tukar rupiah.

Fuad menepis isu pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang belakangan beredar di ruang publik. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada pembahasan resmi di lingkungan pemerintahan terkait pergantian tersebut sehingga kabar yang beredar tidak memiliki dasar yang kuat.

Ia menilai isu tersebut lebih merupakan upaya membangun persepsi negatif terhadap arah baru kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, perubahan paradigma ekonomi yang menekankan penguatan peran negara mulai menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.

Dalam kesempatan itu, Fuad mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berpegang pada amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menegaskan bahwa fokus utama kebijakan ekonomi seharusnya adalah pelaksanaan konstitusi untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, bukan terjebak pada perdebatan ideologi ekonomi tertentu.

Fuad juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ekspor satu pintu yang tengah didorong pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor, meningkatkan transparansi pengelolaan sumber daya nasional, serta memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi perekonomian dalam negeri.

Selain itu, ia meyakini kebijakan tersebut dapat memperkuat cadangan devisa, meningkatkan penerimaan negara, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Fuad berharap pemerintah tetap konsisten menjalankan agenda transformasi ekonomi guna memperkuat fondasi perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.