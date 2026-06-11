JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI meraih Anugerah Penghargaan Indonesia Logistic Innovation Award 2026 yang diselenggarakan oleh Tender Indonesia melalui Forum Sinergi dan Inovasi Industri (FSII) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran. Penghargaan tersebut diberikan atas inovasi BKI dalam pengembangan transformasi digital melalui Maritime Cloud Platform.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya BKI, R. Agus Doddy Dwi Sagita. BKI memperoleh penghargaan pada kategori Digital Transformation Through Maritime Cloud Platform Innovation.

Maritime Cloud Platform (MCP) merupakan solusi ekosistem digital yang mengintegrasikan berbagai layanan maritim dalam satu platform. Inisiatif ini dirancang untuk mendukung efisiensi dan kemudahan akses layanan di sektor maritim melalui pendekatan digital yang lebih terhubung dan terintegrasi.

Forum Sinergi dan Inovasi Industri (FSII) merupakan wadah kolaborasi antara peneliti, akademisi, dan dunia usaha untuk mendorong lahirnya inovasi yang berkelanjutan. Dalam forum tersebut, inisiatif BKI dinilai menjadi salah satu contoh penerapan transformasi digital di bidang layanan logistik dan maritim.

Melalui penghargaan ini, BKI menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi digital serta pengembangan inovasi layanan di sektor maritim nasional.