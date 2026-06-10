JAKARTA - Pengunjung melihat produk UMKM saat pembukaan Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 di Central Park Mall, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Festival Jakarta Great Sale (FJGS) yang berlangsung pada 10 Juni–22 Juli 2026 di 104 pusat perbelanjaan anggota APPBI DKI Jakarta mengusung tema Jakarta Belanja Penuh Cerita dalam rangka menyambut 5 abad Kota Jakarta. Festival belanja tahunan inj menargetkan nilai transaksi ritel selama penyelenggaraan mencapai Rp16 triliun, meningkat dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp15,5 triliun.

Berbagai program disiapkan untuk menarik minat belanja masyarakat, mulai dari diskon hingga 70 persen, program belanja berhadiah, kegiatan sosial, hingga pameran UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta.