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Pengunjung melihat produk UMKM saat pembukaan Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 di Central Park Mall, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
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Festival Jakarta Great Sale (FJGS) yang berlangsung pada 10 Juni?22 Juli 2026 di 104 pusat perbelanjaan anggota APPBI DKI Jakarta mengusung tema Jakarta Belanja Penuh Cerita dalam rangka menyambut 5 abad Kota Jakarta.
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Istri Gubernur DKI Jakarta Endang Nugrahani Pramono Anung (kedua kiri) meninjau batik UMKM pelaku usaha lokal saat pembukaan Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 di Central Park 2, Jakarta Barat, Rabu (10/6/2026).
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Pengunjung melihat produk UMKM saat pembukaan Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 di Central Park Mall, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
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Pengunjung melihat produk UMKM saat pembukaan Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 di Central Park Mall, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
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Festival Jakarta Great Sale 2026 Resmi Dibuka, Targetkan Transaksi Ritel Rp16 Triliun

Rabu 10 Juni 2026 22:25 WIB
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JAKARTA - Pengunjung melihat produk UMKM saat pembukaan Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 di Central Park Mall, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

 
Festival Jakarta Great Sale (FJGS) yang berlangsung pada 10 Juni–22 Juli 2026 di 104 pusat perbelanjaan anggota APPBI DKI Jakarta mengusung tema Jakarta Belanja Penuh Cerita dalam rangka menyambut 5 abad Kota Jakarta. Festival belanja tahunan inj menargetkan nilai transaksi ritel selama penyelenggaraan mencapai Rp16 triliun, meningkat dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp15,5 triliun. 
 
Berbagai program disiapkan untuk menarik minat belanja masyarakat, mulai dari diskon hingga 70 persen, program belanja berhadiah, kegiatan sosial, hingga pameran UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta.
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Festival Jakarta Great Sale
Festival Jakarta Great Sale 2026 Resmi Dibuka, Targetkan Transaksi Ritel Rp16 Triliun