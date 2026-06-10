JAKARTA - Sejumlah pengendara motor mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU di kawasan Palmerah, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Kenaikan harga BBM nonsubsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 berdampak pada pola konsumsi masyarakat di sejumlah SPBU. PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax (RON 92) sebesar Rp3.950 per liter, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) naik Rp4.100 per liter, dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Di sejumlah SPBU, pengendara tampak tetap melakukan pengisian BBM meski harga mengalami kenaikan signifikan.