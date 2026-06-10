JAKARTA - Pebasket putra berusaha memasukkan bola ke keranjang saat pertandingan Campus League Basketball The Nationals 2026 Rabu (10/6/2026).

Campus League Basketball The Nationals 2026 merupakan babak puncak kompetisi basket mahasiswa yang mempertemukan 18 tim terbaik hasil seleksi dari lima regional di Indonesia untuk memperebutkan gelar juara nasional. Kompetisi yang berlangsung pada 7–13 Juni 2026 tersebut diikuti 10 tim putra dan 8 tim putri dari berbagai daerah di Tanah Air.

Pembukaan kompetisi dihadiri Associate Vice President of Student Development, Alumni & Corporate Relation UPH Dr. Andry M. Panjaitan, CEO Campus League Ryan Gozali, Wakil Ketua DPD PERBASI Banten Tikky Suwantikno, serta para pelatih, ofisial, dan student-athlete dari berbagai perguruan tinggi. Dalam sambutannya, Dr. Andry menegaskan bahwa kompetisi olahraga mahasiswa bukan hanya ajang meraih prestasi, tetapi juga sarana membangun karakter, kepemimpinan, integritas, dan sportivitas.

Ryan Gozali menyebut The Nationals 2026 sebagai edisi nasional pertama untuk cabang basket yang diharapkan menjadi langkah awal memperkuat ekosistem olahraga kampus di Indonesia. Sementara itu, Tikky Suwantikno mengapresiasi terpilihnya Banten sebagai tuan rumah dan menilai ajang ini dapat membuka peluang lebih besar bagi talenta muda basket dari berbagai daerah untuk berkembang melalui kompetisi yang berkualitas.

Sebagai tuan rumah, UPH menyediakan fasilitas olahraga berstandar nasional yang telah dinyatakan layak oleh PP PERBASI. Lapangan basket UPH dilengkapi court interlocked berlapis padding sesuai rekomendasi DPP PERBASI yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para atlet selama bertanding.

Campus League Basketball The Nationals 2026 diikuti oleh 10 tim putra dan 8 tim putri hasil seleksi dari lima regional, yakni Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Jakarta. Para peserta berasal dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, hingga Sulawesi Selatan.

Babak semifinal atau The Nationals Four akan berlangsung pada 12 Juni 2026, sementara perebutan tempat ketiga dan partai final putra-putri digelar pada 13 Juni 2026. Seluruh pertandingan terbuka untuk umum dan juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube Campus League, Vidio.com, serta sejumlah stasiun televisi nasional.

Melalui penyelenggaraan Campus League The Nationals 2026, UPH menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan mahasiswa secara holistik, tidak hanya melalui prestasi akademik dan olahraga, tetapi juga melalui pembentukan karakter serta kepemimpinan sebagai bekal menjadi pemimpin masa depan yang berdampak bagi masyarakat.