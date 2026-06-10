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Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
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Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
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Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
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Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
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Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
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Massa Aksi Desak Audit Program Makan Bergizi Gratis

Rabu 10 Juni 2026 22:28 WIB
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JAKARTA - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026). 

 
Massa mendesak evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membawa poster bernada protes, memasang garis segel simbolis di area kantor, serta membunyikan peralatan masak sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Dalam aksi tersebut, peserta juga membagikan makanan kepada pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
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