JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid (tengah) bersama Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria (kiri) dan Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Rapat yang berlangsung tertutup tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemkomdigi tahun 2027.