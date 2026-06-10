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Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid (tengah) bersama Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria (kiri) dan Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
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Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid (tengah) bersama Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria (kiri) dan Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Foto 3 / 5
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img-3
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid (tengah) bersama Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria (kiri) dan Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Foto 4 / 5
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Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid (tengah) bersama Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria (kiri) dan Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
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Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid (tengah) bersama Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria (kiri) dan Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
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Komisi I DPR Bahas RKA dan RKP Kemkomdigi Tahun 2027

Rabu 10 Juni 2026 21:40 WIB
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JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid (tengah) bersama Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria (kiri) dan Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Rapat yang berlangsung tertutup tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemkomdigi tahun 2027. 

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