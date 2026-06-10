JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Rapat yang berlangsung tertutup tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan/TNI tahun 2027.