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Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
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Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
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Rapat yang berlangsung tertutup tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan/TNI tahun 2027.
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Rapat yang berlangsung tertutup tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan/TNI tahun 2027.
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Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
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Raker Komisi I DPR Bahas Anggaran Kemhan dan TNI 2027
Rabu 10 Juni 2026 21:35 WIB
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JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Rapat yang berlangsung tertutup tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan/TNI tahun 2027.
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