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Warga mengantre untuk menerima bantuan pangan pemerintah di Menteng Tenggulun, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
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Warga mengantre untuk menerima bantuan pangan pemerintah di Menteng Tenggulun, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
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Warga mengantre untuk menerima bantuan pangan pemerintah di Menteng Tenggulun, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
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Warga mengantre untuk menerima bantuan pangan pemerintah di Menteng Tenggulun, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
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Warga mengantre untuk menerima bantuan pangan pemerintah di Menteng Tenggulun, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
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Antrean Warga Warnai Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah
Rabu 10 Juni 2026 21:35 WIB
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JAKARTA - Warga mengantre untuk menerima bantuan pangan pemerintah di Menteng Tenggulun, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Bantuan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng merek Kita tersebut disalurkan kepada ribuan Penerima Bantuan Pangan (PBP) guna membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat berpenghasilan rendah, menjaga daya beli, serta mendukung pengendalian inflasi.
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