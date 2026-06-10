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Selain meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan kardiovaskular, olahraga golf juga melatih kemampuan mengelola emosi, strategi, dan pengambilan keputusan.
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Selain meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan kardiovaskular, olahraga golf juga melatih kemampuan mengelola emosi, strategi, dan pengambilan keputusan.
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Selain meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan kardiovaskular, olahraga golf juga melatih kemampuan mengelola emosi, strategi, dan pengambilan keputusan.
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Kolaborasi Sekolah dan Klub Golf Hadirkan Program Pembinaan Pelajar

Rabu 10 Juni 2026 21:35 WIB
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JAKARTA - Binus School Serpong bekerja sama dengan Damai Indah Golf BSD menghadirkan program ekstrakurikuler (ekskul) golf bagi para siswa. Program ini dirancang tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan olahraga, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, konsentrasi, dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

 
Melalui kerja sama tersebut, siswa mendapatkan akses ke fasilitas lapangan golf berstandar internasional serta pelatihan dari instruktur profesional bersertifikat. Program yang terbuka bagi pemula maupun siswa yang telah memiliki pengalaman dasar ini mencakup latihan teknik, pemahaman etika bermain golf, serta simulasi pertandingan yang menumbuhkan mentalitas kompetitif yang sehat.
 
Director Binus School Serpong, Gerald Donovan, mengatakan kehadiran ekskul golf menambah pilihan kegiatan pengembangan diri bagi siswa, yang saat ini telah mencapai lebih dari 80 program ekstrakurikuler. Menurutnya, golf merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga membantu membangun relasi dan kesiapan menghadapi dunia profesional di masa depan.
 
Sementara itu, General Manager Damai Indah Golf, Hengki Wirawan, menilai golf dapat menjadi sarana efektif untuk membangun karakter, integritas, kepercayaan diri, dan kedisiplinan sejak usia dini. Ia berharap kolaborasi ini dapat melahirkan generasi muda yang siap menghadapi berbagai tantangan masa depan.
 
Selain meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan kardiovaskular, olahraga golf juga melatih kemampuan mengelola emosi, strategi, dan pengambilan keputusan. Penguasaan golf sejak usia muda juga dinilai dapat membuka peluang lebih luas, termasuk kesempatan memperoleh beasiswa dan membangun jaringan profesional di masa mendatang.
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Topik Artikel :
Kreativitas Siswa Golf
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