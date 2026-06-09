JAKARTA - Ekonom Senior Chatib Basri menyampaikan paparan saat Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026). Forum bertema The Next Chapter: Scale Smarter, Execute Faster itu sebagai wadah bagi para pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, ekonom, dan praktisi industri untuk berbagi perspektif dalam menavigasi babak pertumbuhan berikutnya secara lebih cerdas, disiplin, dan siap dieksekusi.