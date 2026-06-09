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Ekonom Senior Chatib Basri menyampaikan paparan saat Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
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Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia Stella Christie menyampaikan paparan saat Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
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Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia Stella Christie (kedua kanan), CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi (kedua kiri), Direktur Komersial Grab Indonesia Roy Nugroho (kanan) dan Ekonom Senior Chatib Basri (kiri) berbincang saat Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
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CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menyampaikan paparan saat Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
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Ekonom Senior Chatib Basri menyampaikan paparan saat Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
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Forum bertema The Next Chapter: Scale Smarter, Execute Faster itu sebagai wadah bagi para pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, ekonom, dan praktisi industri untuk berbagi perspektif dalam menavigasi babak pertumbuhan berikutnya secara lebih cerdas, disiplin, dan siap dieksekusi.
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Grab Business Forum 2026 Bahas Strategi Pertumbuhan Bisnis yang Lebih Cerdas dan Adaptif
Selasa 09 Juni 2026 20:47 WIB
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JAKARTA - Ekonom Senior Chatib Basri menyampaikan paparan saat Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026). Forum bertema The Next Chapter: Scale Smarter, Execute Faster itu sebagai wadah bagi para pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, ekonom, dan praktisi industri untuk berbagi perspektif dalam menavigasi babak pertumbuhan berikutnya secara lebih cerdas, disiplin, dan siap dieksekusi.
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