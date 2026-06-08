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Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong dalam konferensi pers perkenalan pelatih baru Persija di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Senin (8/6/2026).
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Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala Persija Jakarta untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
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Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong dalam konferensi pers perkenalan pelatih baru Persija di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Senin (8/6/2026).
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Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong dalam konferensi pers perkenalan pelatih baru Persija di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Senin (8/6/2026).
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Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong dalam konferensi pers perkenalan pelatih baru Persija di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Senin (8/6/2026).
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Shin Tae-yong Resmi Nahkodai Persija Jakarta

Senin 08 Juni 2026 21:10 WIB
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JAKARTA - Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong dalam konferensi pers perkenalan pelatih baru Persija di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Senin (8/6/2026).

 
Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala Persija Jakarta untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Perkenalan pelatih asal Korea Selatan tersebut digelar di Jakarta International Stadium, Jakarta.
 
Shin Tae-yong menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun bersama Persija. Dalam perkenalan perdananya, ia menegaskan tekad membawa Macan Kemayoran meraih prestasi terbaik. Pelatih berusia 55 tahun itu juga ingin membangun chemistry yang kuat dengan para pemain serta menghadirkan permainan atraktif yang dapat menghibur dan membanggakan para pendukung Persija di musim-musim mendatang.
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Shin Tae-yong Resmi Nahkodai Persija Jakarta