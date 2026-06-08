JAKARTA - Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan jelang menghadapi Mozambik di Stadion Madya, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Timnas Indonesia kembali menjalani sesi latihan sebagai persiapan menghadapi Mozambik dalam pertandingan Fifa Matchday yang akan berlangsung pada Selasa, 9 Juni 2026.

Dalam sesi latihan tersebut terlihat Justin Hubner dan Mees Hilgers harus menjalani latihan khusus karena sedang dalam pemulihan cedera.

Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) yang sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memantau langsung jalannya latihan.