Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan jelang menghadapi Mozambik di Stadion Madya, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan jelang menghadapi Mozambik di Stadion Madya, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan jelang menghadapi Mozambik di Stadion Madya, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan jelang menghadapi Mozambik di Stadion Madya, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan jelang menghadapi Mozambik di Stadion Madya, Jakarta, Senin (8/6/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Latihan Timnas Indonesia Jelang Hadapi Mozambik

Senin 08 Juni 2026 21:06 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan jelang menghadapi Mozambik di Stadion Madya, Jakarta, Senin (8/6/2026).

 
Timnas Indonesia kembali menjalani sesi latihan sebagai persiapan menghadapi Mozambik dalam pertandingan Fifa Matchday yang akan berlangsung pada Selasa, 9 Juni 2026.
 
Dalam sesi latihan tersebut terlihat Justin Hubner dan Mees Hilgers harus menjalani latihan khusus karena sedang dalam pemulihan cedera.
 
Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) yang sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memantau langsung jalannya latihan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Latihan Timnas Indonesia Jelang Hadapi Mozambik
Indonesia Tundukkan Oman 3-0 di FIFA Matchday
Latihan Jelang FIFA Series, Timnas Indonesia Fokus Hadapi St Kitts and Nevis
Resmi! John Herdman Pimpin Timnas Indonesia
Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI
Latihan Timnas Indonesia U-22 Jelang SEA Games 2025
Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India
Pameran Foto Dua Tahun Transformasi Timnas Indonesia di Mal Sarinah