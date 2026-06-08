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Kehadirannya mengusung transparansi komposisi, kualitas bahan baku, dan proses produksi sebagai upaya mendukung pemenuhan nutrisi anak.
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Kehadirannya mengusung transparansi komposisi, kualitas bahan baku, dan proses produksi sebagai upaya mendukung pemenuhan nutrisi anak.
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Brand Ambassador AceKid Indonesia Chef Arnold Poernomo, FEIHE Overseas Department General Manager Lee Meng Thoong, CEO AceKid Indonesia Ivan Lau dan Brand Ambassador AceKid Indonesia Denny Sumargo dalam acara Grand Launching AceKid Indonesia di Jakarta, Minggu (07/06/2026).
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Chef Arnold Poernomo.
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Brand Ambassador AceKid Indonesia, Denny Sumargo saat menghadiri acara Grand Launching AceKid Indonesia di Jakarta, Minggu (07/06/2026).
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AceKid Edukasi Pentingnya Membaca Label Nutrisi Susu Anak
Senin 08 Juni 2026 20:51 WIB
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JAKARTA - Brand Ambassador AceKid Indonesia, Denny Sumargo saat menghadiri acara Grand Launching AceKid Indonesia di Jakarta, Minggu (07/06/2026). Produk susu formula anak AceKid resmi diluncurkan di Indonesia. Kehadirannya mengusung transparansi komposisi, kualitas bahan baku, dan proses produksi sebagai upaya mendukung pemenuhan nutrisi anak. Pada peluncurannya, AceKid juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memahami komposisi produk melalui kebiasaan membaca label nutrisi sebelum memilih susu untuk anak.
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