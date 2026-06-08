JAKARTA - Brand Ambassador AceKid Indonesia, Denny Sumargo saat menghadiri acara Grand Launching AceKid Indonesia di Jakarta, Minggu (07/06/2026). Produk susu formula anak AceKid resmi diluncurkan di Indonesia. Kehadirannya mengusung transparansi komposisi, kualitas bahan baku, dan proses produksi sebagai upaya mendukung pemenuhan nutrisi anak. Pada peluncurannya, AceKid juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memahami komposisi produk melalui kebiasaan membaca label nutrisi sebelum memilih susu untuk anak.