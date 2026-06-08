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Director & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART, Andrijanto Muljono saat memberikan sambutan dalam acara media update Bravo 500 Summit 2026 di Jakarta, Senin (8/6/2026).
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XLSMART melalui XLSMART for BUSINESS kembali menghadirkan BRAVO 500 SUMMIT, forum tahunan yang mempertemukan pemimpin industri, pemerintah, regulator, akademisi, dan mitra teknologi untuk membahas peluang dan tantangan transformasi digital di Indonesia melalui AI, data, IoT, dan dukungan jaringan 5G yang semakin luas dan merata.
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Chief Enterprise Business XLSMART, Feby Sallyanto, Chief Enterprise Product, Partnership and Business Development XLSMART, Tony Wijaya, Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART, Andrijanto Muljono, Group Head Enterprise Automation & CLM XLSMART, Ferry Hariyanto, Group Head Enterprise Product XLSMART, Brian Cakra Widjaja, dan Group Head Enterprise Channel, Marcomm & Brand Management XLSMART, Tri Wahyuningsih dalam acara Press Conference BRAVO 500 di Jakarta, Senin (8/6/2026).
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XLSMART melalui XLSMART for BUSINESS kembali menghadirkan BRAVO 500 SUMMIT, forum tahunan yang mempertemukan pemimpin industri, pemerintah, regulator, akademisi, dan mitra teknologi untuk membahas peluang dan tantangan transformasi digital di Indonesia melalui AI, data, IoT, dan dukungan jaringan 5G yang semakin luas dan merata.
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Director & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART, Andrijanto Muljono saat memberikan sambutan dalam acara media update Bravo 500 Summit 2026 di Jakarta, Senin (8/6/2026).
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BRAVO 500 Summit 2026 Jadi Forum Strategis Penguatan Transformasi Digital Indonesia melalui AI dan 5G

Senin 08 Juni 2026 21:02 WIB
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JAKARTA - Chief Enterprise Business XLSMART, Feby Sallyanto, Chief Enterprise Product, Partnership and Business Development XLSMART, Tony Wijaya, Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART, Andrijanto Muljono, Group Head Enterprise Automation & CLM XLSMART, Ferry Hariyanto, Group Head Enterprise Product XLSMART, Brian Cakra Widjaja, dan Group Head Enterprise Channel, Marcomm & Brand Management XLSMART, Tri Wahyuningsih dalam acara Press Conference BRAVO 500 di Jakarta, Senin (8/6/2026).

 
XLSMART melalui XLSMART for BUSINESS kembali menghadirkan BRAVO 500 SUMMIT, forum tahunan yang mempertemukan pemimpin industri, pemerintah, regulator, akademisi, dan mitra teknologi untuk membahas peluang dan tantangan transformasi digital di Indonesia melalui AI, data, IoT, dan dukungan jaringan 5G yang semakin luas dan merata.
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BRAVO 500 Summit 2026 Jadi Forum Strategis Penguatan Transformasi Digital Indonesia melalui AI dan 5G
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