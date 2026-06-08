DEPOK - Pekerja menyelesaikan pembuatan tahu di salah satu sentra produksi tahu di kawasan Pasir Putih, Depok, Jawa Barat, Senin (8/6/2026). Kenaikan harga kedelai impor akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan pelaku industri tahu di wilayah tersebut.

Harga kedelai yang sebelumnya berkisar Rp9.000 per kilogram kini meningkat menjadi sekitar Rp10.900 per kilogram. Lonjakan biaya bahan baku tersebut membuat produsen harus melakukan berbagai penyesuaian agar usaha tetap berjalan, salah satunya dengan mengurangi ukuran tahu tanpa menaikkan harga jual secara signifikan.

Pelaku usaha menilai ketergantungan terhadap pasokan kedelai impor membuat industri tahu, khususnya skala kecil dan menengah, sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah dan perubahan harga komoditas global. Kondisi tersebut menambah tekanan bagi perajin dalam menjaga keberlanjutan usaha di tengah meningkatnya biaya produksi.