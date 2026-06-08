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Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
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Rapat yang digelar secara tertutup tersebut membahas pengawasan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pondok pesantren serta isu-isu aktual.
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Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
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Rapat yang digelar secara tertutup tersebut membahas pengawasan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pondok pesantren serta isu-isu aktual.
Foto 5 / 5
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Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
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Komisi VIII DPR dan Menteri Agama Bahas Pengawasan Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren
Senin 08 Juni 2026 21:02 WIB
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JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Rapat yang digelar secara tertutup tersebut membahas pengawasan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pondok pesantren serta isu-isu aktual.
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