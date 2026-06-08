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Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (tengah) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
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Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (tengah) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
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Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (tengah) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
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Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (tengah) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
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Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (tengah) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
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Raker Komisi IX DPR, Menkes Paparkan Ancaman Krisis Dokter di Indonesia
Senin 08 Juni 2026 20:54 WIB
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JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (tengah) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Dalam rapat tersebut Menkes mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi kekurangan sekitar 93.200 dokter umum secara nasional pada tahun 2032 apabila tidak dilakukan percepatan produksi tenaga medis.
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