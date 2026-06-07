JAKARTA - Para penari tampil dalam ajang Culture Beyond Borders: International Cultural Showcase 2026 di kawasan Museum Bank Indonesia, Kota Tua, Jakarta, Minggu (7/6/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Founder Belantara Budaya Indonesia, Dyah Kusumawardani Wijayanti, dalam rangka perayaan 13 tahun Belantara Budaya Indonesia sekaligus menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta tersebut menghadirkan pertunjukan budaya dari Indonesia, Rusia, Thailand, Turkiye, Palestina, dan berbagai negara lainnya. Mengusung tema “Building Cultural Connections, Strengthening Relations Together”, acara yang berlangsung pada 6–7 Juni 2026 ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan antarbangsa melalui seni dan budaya.