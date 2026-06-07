Desainer ternama Indonesia, Ivan Gunawan, memperkenalkan seragam baru BCA Syariah dalam rangkaian acara Perayaan Sahabat Berkahmu di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari literasi dan inklusi mengenai perbankan syariah yang moderen dan inklusif bagi masyarakat luas, melalui edukasi produk dan pembukaan rekening online melalui mobile banking BSya. PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) gelar Perayaan Sahabat Berkahmu

Perayaan Sahabat Berkahmu menggelar kegiatan jalan sehat di Car Free Day (CFD) Sudirman dan peluncuran seragam baru BCA Syariah sebagai wujud dari semangat baru perusahaan.