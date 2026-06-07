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Desainer ternama Indonesia, Ivan Gunawan, memperkenalkan seragam baru BCA Syariah dalam rangkaian acara Perayaan Sahabat Berkahmu di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
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Perayaan Sahabat Berkahmu menggelar kegiatan jalan sehat di Car Free Day (CFD) Sudirman dan peluncuran seragam baru BCA Syariah sebagai wujud dari semangat baru perusahaan.
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Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum didampingi oleh Direktur BCA Syariah Eduard Guntoro Purba, menyerahkan karangan bunga kepada Ivan Gunawan, desainer seragam baru BCA Syariah saat acara peluncuran di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
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Perayaan Sahabat Berkahmu menggelar kegiatan jalan sehat di Car Free Day (CFD) Sudirman dan peluncuran seragam baru BCA Syariah sebagai wujud dari semangat baru perusahaan.
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Desainer ternama Indonesia, Ivan Gunawan, memperkenalkan seragam baru BCA Syariah dalam rangkaian acara Perayaan Sahabat Berkahmu di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
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Perayaan Sahabat Berkahmu Semarakkan Literasi Syariah

Minggu 07 Juni 2026 23:28 WIB
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Desainer ternama Indonesia, Ivan Gunawan, memperkenalkan seragam baru BCA Syariah dalam rangkaian acara Perayaan Sahabat Berkahmu di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
 
Kegiatan ini merupakan bagian dari literasi dan inklusi mengenai perbankan syariah  yang moderen dan inklusif bagi masyarakat luas, melalui edukasi produk dan pembukaan rekening online melalui mobile banking BSya. PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) gelar Perayaan Sahabat Berkahmu 
 
Perayaan Sahabat Berkahmu menggelar  kegiatan jalan sehat di Car Free Day (CFD) Sudirman dan peluncuran seragam baru BCA Syariah sebagai wujud dari semangat baru perusahaan. 
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