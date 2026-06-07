Foto 1 / 5
Perbesar
Desainer ternama Indonesia, Ivan Gunawan, memperkenalkan seragam baru BCA Syariah dalam rangkaian acara Perayaan Sahabat Berkahmu di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Perayaan Sahabat Berkahmu menggelar kegiatan jalan sehat di Car Free Day (CFD) Sudirman dan peluncuran seragam baru BCA Syariah sebagai wujud dari semangat baru perusahaan.
Foto 3 / 5
Perbesar
Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum didampingi oleh Direktur BCA Syariah Eduard Guntoro Purba, menyerahkan karangan bunga kepada Ivan Gunawan, desainer seragam baru BCA Syariah saat acara peluncuran di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Perayaan Sahabat Berkahmu menggelar kegiatan jalan sehat di Car Free Day (CFD) Sudirman dan peluncuran seragam baru BCA Syariah sebagai wujud dari semangat baru perusahaan.
Foto 5 / 5
Perbesar
Desainer ternama Indonesia, Ivan Gunawan, memperkenalkan seragam baru BCA Syariah dalam rangkaian acara Perayaan Sahabat Berkahmu di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Advertisement
Perayaan Sahabat Berkahmu Semarakkan Literasi Syariah
Minggu 07 Juni 2026 23:28 WIB
A
A
A
Desainer ternama Indonesia, Ivan Gunawan, memperkenalkan seragam baru BCA Syariah dalam rangkaian acara Perayaan Sahabat Berkahmu di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari literasi dan inklusi mengenai perbankan syariah yang moderen dan inklusif bagi masyarakat luas, melalui edukasi produk dan pembukaan rekening online melalui mobile banking BSya. PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) gelar Perayaan Sahabat Berkahmu
Perayaan Sahabat Berkahmu menggelar kegiatan jalan sehat di Car Free Day (CFD) Sudirman dan peluncuran seragam baru BCA Syariah sebagai wujud dari semangat baru perusahaan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya