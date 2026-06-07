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Pebulu tangkis tunggal putera Indonesia Jonatan Christie mengembalikan kok saat menghadapi pebulu tangkis Kanada Victor Lai pada partai final Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
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Jonatan harus mengakui keunggulan Victor Lai setelah kalah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 8-21. Hasil tersebut membuat Indonesia masih menanti gelar tunggal putra Indonesia Open yang terakhir diraih pada 2012.
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Jonatan harus mengakui keunggulan Victor Lai setelah kalah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 8-21. Hasil tersebut membuat Indonesia masih menanti gelar tunggal putra Indonesia Open yang terakhir diraih pada 2012.
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Pebulu tangkis tunggal putera Indonesia Jonatan Christie mengembalikan kok saat menghadapi pebulu tangkis Kanada Victor Lai pada partai final Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
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Pebulu tangkis tunggal putera Indonesia Jonatan Christie mengembalikan kok saat menghadapi pebulu tangkis Kanada Victor Lai pada partai final Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
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Jonatan Christie Gagal Raih Gelar Indonesia Open 2026

Minggu 07 Juni 2026 23:34 WIB
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JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putera Indonesia Jonatan Christie mengembalikan kok saat menghadapi pebulu tangkis Kanada Victor Lai pada partai final Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026). 

 
Jonatan harus mengakui keunggulan Victor Lai setelah kalah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 8-21. Hasil tersebut membuat Indonesia masih menanti gelar tunggal putra Indonesia Open yang terakhir diraih pada 2012.
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