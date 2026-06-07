JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putera Indonesia Jonatan Christie mengembalikan kok saat menghadapi pebulu tangkis Kanada Victor Lai pada partai final Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Jonatan harus mengakui keunggulan Victor Lai setelah kalah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 8-21. Hasil tersebut membuat Indonesia masih menanti gelar tunggal putra Indonesia Open yang terakhir diraih pada 2012.