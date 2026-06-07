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Sejumlah pengunjung memilih produk-produk dalam pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
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Sejumlah pengunjung memilih produk-produk dalam pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Foto 3 / 5
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Sejumlah pengunjung memilih produk-produk dalam pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Foto 4 / 5
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Sejumlah pengunjung memilih produk-produk dalam pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Foto 5 / 5
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Sejumlah pengunjung memilih produk-produk dalam pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
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Pengunjung Berburu Perlengkapan Outdoor di Indofest 2026
Minggu 07 Juni 2026 23:31 WIB
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JAKARTA - Sejumlah pengunjung memilih produk-produk dalam pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Pameran yang digelar 4-7 Juni 2026 tersebut menawarkan berbagai produk peralatan luar ruang (outdoor) dari produsen lokal maupun luar negeri.
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