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Sejumlah pengunjung memilih produk-produk dalam pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
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Sejumlah pengunjung memilih produk-produk dalam pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
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Sejumlah pengunjung memilih produk-produk dalam pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
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Sejumlah pengunjung memilih produk-produk dalam pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
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Sejumlah pengunjung memilih produk-produk dalam pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
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Pengunjung Berburu Perlengkapan Outdoor di Indofest 2026

Minggu 07 Juni 2026 23:31 WIB
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JAKARTA - Sejumlah pengunjung memilih produk-produk dalam pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

 
Pameran yang digelar 4-7 Juni 2026 tersebut menawarkan berbagai produk peralatan luar ruang (outdoor) dari produsen lokal maupun luar negeri.
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