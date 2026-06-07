JAKARTA - Sejumlah pengunjung memilih produk-produk dalam pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Pameran yang digelar 4-7 Juni 2026 tersebut menawarkan berbagai produk peralatan luar ruang (outdoor) dari produsen lokal maupun luar negeri.