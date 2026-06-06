JAKARTA - Selebrasi pesepak bola Timnas Indonesi Ole Romeny usai mencetak gol ke gawang Oman dalam laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (5/6/2026).

Timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman dalam laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Tiga gol skuad Garuda dicetak oleh Justin Hubner, Ole Romeny, dan Ragnar Oratmangoen.

Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan dan berhasil membuka keunggulan melalui sundulan Justin Hubner pada menit ke-13. Ole Romeny kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-28 sebelum Ragnar Oratmangoen memastikan kemenangan Garuda lewat gol di babak kedua. Hasil ini menjadi modal positif bagi tim asuhan John Herdman untuk mendongkrak peringkat FIFA sekaligus mematangkan persiapan menghadapi Mozambik pada Selasa, 9 Juni 2026.