JAKARTA - Pendiri Museum Rekor Indonesia (MURI) Jaya Suprana (kiri) menyerahkan penghargaan MURI Kartini kepada Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo dalam konferensi pers Tehillim Concert: The Heart of Worship di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Penghargaan tersebut diberikan kepada Liliana Tanoesoedibjo sebagai pemrakarsa konser pujian sinematik yang seluruh 14 lagu yang dibawakan merupakan hasil karya ciptaannya sendiri. Jaya Suprana menilai konser tersebut sebagai sebuah peristiwa yang belum pernah tercatat sebelumnya, baik di Indonesia maupun dunia, karena memadukan unsur pelayanan, misi, dan karya musik orisinal dalam satu pertunjukan.

Menurut Jaya, dedikasi Liliana dalam menciptakan seluruh lagu untuk konser tersebut, meski tidak memiliki latar belakang di bidang musik, merupakan bentuk kreativitas yang lahir dari ketulusan hati. Atas pencapaian tersebut, MURI menganugerahkan penghargaan khusus MURI Kartini sebagai bentuk apresiasi terhadap penyelenggaraan konser persembahan pujian sinematik dengan seluruh lagu ciptaan sendiri.