JAKARTA - Pengunjung saat melakukan pemeriksaan gigi dan mulut pada acara Pepsodent Gum Expert Lab di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut terus meningkat, namun perawatan gusi masih sering terabaikan. Melalui kegiatan Pepsodent Gum Expert Lab di Jakarta, masyarakat diajak memahami pentingnya menjaga kesehatan gusi sebagai fondasi utama kesehatan gigi dan mulut.

Dokter gigi mengingatkan bahwa masalah gusi yang tidak ditangani dapat memicu berbagai gangguan, mulai dari gigi sensitif, bau mulut, hingga kehilangan gigi. Karena itu, perawatan gusi perlu dilakukan melalui kebiasaan menyikat gigi secara rutin dan pemeriksaan berkala ke dokter gigi.

Kegiatan ini menghadirkan edukasi serta layanan pemeriksaan gigi dan gusi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan masalah kesehatan mulut.