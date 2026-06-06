JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri), Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa (kanan), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kedua kanan), dan Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal (kedua kiri) memberikan keterangan pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, para pejabat dari otoritas moneter, kebijakan fiskal, dan pemerintah membahas evaluasi perkembangan ekonomi nasional serta penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa koordinasi tersebut dilakukan demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.