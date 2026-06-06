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Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie (kanan) melakukan selebrasi usai mengalahkan pebulu tangkis Thailand Panitchaphon Teeraratsakul pada babak semifinal Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
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Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie berusaha mengembalikan kok ke arah tunggal putra Thailand Panitchaphon Teeraratsakul pada semifinal Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
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Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie berusaha mengembalikan kok ke arah tunggal putra Thailand Panitchaphon Teeraratsakul pada semifinal Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Foto 4 / 6
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Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie (kanan) melakukan selebrasi usai mengalahkan pebulu tangkis Thailand Panitchaphon Teeraratsakul pada babak semifinal Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
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Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie (kanan) melakukan selebrasi usai mengalahkan pebulu tangkis Thailand Panitchaphon Teeraratsakul pada babak semifinal Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
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Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie berusaha mengembalikan kok ke arah tunggal putra Thailand Panitchaphon Teeraratsakul pada semifinal Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
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Jonatan Christie Melaju ke Final Indonesia Open 2026

Sabtu 06 Juni 2026 22:26 WIB
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JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie berusaha mengembalikan kok ke arah tunggal putra Thailand Panitchaphon Teeraratsakul pada semifinal Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Jonatan Christie melaju ke final usai menang rubber gim 16-21, 21-10 dan 21-12.

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