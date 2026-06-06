JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie berusaha mengembalikan kok ke arah tunggal putra Thailand Panitchaphon Teeraratsakul pada semifinal Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Jonatan Christie melaju ke final usai menang rubber gim 16-21, 21-10 dan 21-12.