JAKARTA - People & Culture Director Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia Mathilda Lumban Tobing menerima penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia pada ajang HR Asia Awards 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026). Penghargaan tersebut menjadi pencapaian keenam secara berturut-turut bagi CCEP Indonesia dalam ajang bergengsi di bidang sumber daya manusia tingkat Asia, sekaligus mengantarkan perusahaan meraih predikat HR Asia Gold Harmonia atas konsistensinya dalam membangun lingkungan kerja yang positif dan berkelanjutan.

Selain penghargaan utama, CCEP Indonesia juga meraih empat penghargaan khusus, yakni HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award, HR Asia People Transformation Award, HR Asia Sustainable Workplace Award, dan HR Asia Tech Empowerment Award. Pengakuan tersebut diberikan atas berbagai inisiatif perusahaan dalam menciptakan budaya kerja yang inklusif, mendorong transformasi dan pengembangan talenta, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnis, serta memperkuat ekosistem kerja digital melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi berbasis kecerdasan buatan.

Mathilda Lumban Tobing mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil dedikasi dan semangat kolaborasi seluruh karyawan CCEP Indonesia dalam membangun budaya kerja yang memungkinkan setiap individu untuk terus berkembang, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaiknya.

Menurutnya, pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan kapabilitas organisasi, serta pemanfaatan teknologi secara tepat menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan bisnis jangka panjang. Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi bagi CCEP Indonesia untuk terus meningkatkan pengalaman karyawan dan memperkuat budaya kerja yang adaptif di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.