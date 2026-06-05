JAKARTA - Karyawan melayani pelanggan beetransaksi mata uang asing di VIP Money Changer, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak dalam tren melemah. Berdasarkan Jisdor Bank Indonesia (BI), rupiah berada di level Rp 18.039 per dolar AS pada Jumat (5/6), nilai ini sama dengan penutupan pada perdagangan kemarin (4/6). Namun, dalam sepekan, rupiah melemah 0,87 dari posisinya di Rp 17.883 per dolar AS pada Jumat (29/5).