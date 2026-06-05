JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menggelar Kick Off Meeting Sertifikasi Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Kantor Pusat BKI, Jakarta. Kegiatan ini menjadi tahap awal pelaksanaan audit SMK3 untuk tiga cabang ASDP, yakni Kupang, Ternate, dan Ambon.

Acara tersebut dihadiri Direktur Utama BKI R. Benny Susanto beserta jajaran manajemen, serta Wakil Direktur Utama ASDP Yossianis Marciano bersama jajaran. Pelaksanaan audit dilakukan sesuai penunjukan BKI sebagai Lembaga Audit SMK3 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI.

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, mengatakan penerapan SMK3 tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga membangun budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif. Menurutnya, komitmen ASDP dalam mengimplementasikan SMK3 di tiga cabang tersebut menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Kegiatan ini juga sejalan dengan tema Bulan K3 Tahun 2026, yakni Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif. Melalui audit SMK3, BKI dan ASDP diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan lingkungan kerja yang lebih aman dan berkelanjutan, khususnya pada unit operasional di daerah.