JAKARTA - Sejumlah perenang saat mengikuti acara International Short Course 2026 Series di Stadion Akuatik, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Kegiatan yang digelar oleh Akuatik Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia, serta Chandra Asri Group ini diharapkan menjadi salah satu platform strategis dalam mempersiapkan atlet-atlet Indonesia menuju berbagai ajang internasional, mulai dari kejuaraan Asia Tenggara, Asia, hingga kompetisi dunia.