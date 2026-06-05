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Sejumlah perenang saat mengikuti acara International Short Course 2026 Series di Stadion Akuatik, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
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Direktur Sumber Daya Manusia & Urusan Korporat Chandra Asri Group, Suryandi.
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Direktur Sumber Daya Manusia & Urusan Korporat Chandra Asri Group, Suryandi (tiga kiri) bersama Inisiator Indonesia International Short Course 2026, Wakil Ketua Federasi Akuatik Indonesia, Wisnu Wardhana, Wakil Ketua Umum KONI Pusat, Vivin Cahyani Sungkono dan Wakil Ketua Bidang IV Pembinaan Prestasi KONI Pusat, Kolonel Kes Purn Drs. Irfan Bachtiar, saat opening Indonesia International Short Course 2026 Series di Stadion Akuatik, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
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Sejumlah perenang saat mengikuti acara International Short Course 2026 Series di Stadion Akuatik, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
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Sejumlah perenang saat mengikuti acara International Short Course 2026 Series di Stadion Akuatik, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
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Opening Indonesia Short Course Emerging Series 2026
Jum'at 05 Juni 2026 21:10 WIB
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JAKARTA - Sejumlah perenang saat mengikuti acara International Short Course 2026 Series di Stadion Akuatik, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Kegiatan yang digelar oleh Akuatik Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia, serta Chandra Asri Group ini diharapkan menjadi salah satu platform strategis dalam mempersiapkan atlet-atlet Indonesia menuju berbagai ajang internasional, mulai dari kejuaraan Asia Tenggara, Asia, hingga kompetisi dunia.
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