JAKARTA - Sejumlah anak mengikuti kegiatan edukasi dalam rangka World Chiz Day with Prochiz 2026. PT Mulia Boga Raya Tbk (MBR), produsen keju Prochiz yang merupakan anak usaha PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, menggelar perayaan Hari Keju Sedunia secara serentak di Depok, Bandung, dan Surabaya dengan melibatkan lebih dari 1.000 siswa dan guru sekolah dasar sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan sadar gizi sejak dini.

Direktur Utama MBR, Dede Patmawidjaja, mengatakan bahwa momentum World Chiz Day dimanfaatkan untuk memperluas edukasi pangan berkualitas kepada anak-anak Indonesia agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Mengacu pada data Nielsen 2024 yang menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia hanya mengonsumsi keju satu hingga dua kali dalam sepekan, Prochiz berupaya meningkatkan literasi mengenai manfaat keju sebagai sumber protein, lemak, kalsium, dan vitamin D yang penting untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Dalam kegiatan tersebut, Prochiz menghadirkan berbagai aktivitas edukatif, seperti sesi storytelling interaktif dan pembagian 1.000 porsi sarapan bergizi di masing-masing kota. Program ini juga mengedukasi anak-anak tentang pentingnya kebiasaan ngemil sehat (healthy snacking) melalui produk olahan susu yang praktis dan mudah dikonsumsi sehari-hari.

Selain edukasi di lingkungan sekolah, World Chiz Day with Prochiz 2026 juga diramaikan melalui kampanye digital nasional yang mengajak masyarakat lebih mengenal manfaat keju dalam pola makan sehari-hari. Prochiz turut menghadirkan berbagai promo pembelian produk dan menu berbahan dasar keju melalui layanan pesan antar makanan dan platform belanja daring.