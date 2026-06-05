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Aksi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
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Aksi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
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Aksi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
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Gerakan Menanam Pohon Jadi Wujud Kepedulian pada Lingkungan

Jum'at 05 Juni 2026 20:40 WIB
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JAKARTA - Sejumlah karyawan menanam bibit pohon dalam kegiatan PNM Peduli di salah satu wilayah operasional PNM. Aksi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

 
Melalui program PNM Peduli, PNM melakukan penanaman sedikitnya 27.000 pohon secara serentak di 58 cabang di seluruh Indonesia, dengan masing-masing cabang menanam sekitar 500 bibit pohon. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan menjadi kontribusi perusahaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya penanganan perubahan iklim dan pelestarian ekosistem daratan.
 
Gerakan penanaman pohon tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian program keberlanjutan PNM yang sebelumnya telah dijalankan, di antaranya RE3 FOR-E yang berhasil mengumpulkan sekitar 20 ton pakaian layak pakai untuk disalurkan kepada masyarakat, serta distribusi buku bacaan guna mendukung peningkatan literasi.
 
Selain itu, PNM juga menjalankan program PNM Mengajar yang menjangkau 58 sekolah menengah kejuruan (SMK) di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai inisiatif tersebut merupakan upaya perusahaan untuk menghadirkan manfaat sosial yang lebih luas, tidak hanya melalui pembiayaan dan pemberdayaan usaha mikro, tetapi juga melalui pendidikan dan kepedulian terhadap lingkungan.
 
Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan bahwa pemberdayaan tidak hanya diwujudkan melalui dukungan terhadap pengembangan usaha masyarakat, tetapi juga dengan menjaga lingkungan hidup tempat mereka tumbuh dan membangun masa depan. Melalui penanaman pohon dan berbagai program keberlanjutan lainnya, PNM berharap manfaat yang dihadirkan dapat dirasakan tidak hanya saat ini, tetapi juga oleh generasi mendatang.
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Topik Artikel :
Menanam Pohon Bibit Pohon
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