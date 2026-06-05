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Kegiatan ini menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan rekreatif bagi anak serta keluarga, mulai dari lomba mewarnai, edukasi nutrisi, hingga temu sapa dengan pemeran film Na Willa, Luisa Adreena.
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Kegiatan ini menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan rekreatif bagi anak serta keluarga, mulai dari lomba mewarnai, edukasi nutrisi, hingga temu sapa dengan pemeran film Na Willa, Luisa Adreena.
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Kegiatan ini menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan rekreatif bagi anak serta keluarga, mulai dari lomba mewarnai, edukasi nutrisi, hingga temu sapa dengan pemeran film Na Willa, Luisa Adreena.
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Kegiatan ini menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan rekreatif bagi anak serta keluarga, mulai dari lomba mewarnai, edukasi nutrisi, hingga temu sapa dengan pemeran film Na Willa, Luisa Adreena.
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Lomba Mewarnai Jadi Sarana Stimulasi Tumbuh Kembang Anak

Jum'at 05 Juni 2026 20:40 WIB
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JAKARTA - Upaya mendukung tumbuh kembang anak Indonesia dilakukan melalui kegiatan lomba mewarnai yang digelar di Malika Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta, belum lama ini. Kegiatan ini menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan rekreatif bagi anak serta keluarga, mulai dari lomba mewarnai, edukasi nutrisi, hingga temu sapa dengan pemeran film Na Willa, Luisa Adreena.

 
Head of SGM, Anissa Ardiella Putri, mengatakan bahwa semakin banyak orang tua yang berharap anak tumbuh menjadi pribadi yang cepat tanggap, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan. Menurutnya, peran orang tua, khususnya ibu, tidak hanya sebatas merawat, tetapi juga menjadi pendidik pertama yang membantu membentuk cara anak belajar dan berekspresi. “Melalui aktivitas kreatif seperti menggambar dan mewarnai, anak dapat memperoleh stimulasi positif untuk mendukung perkembangan kognitif, imajinasi, dan kreativitasnya,” ujarnya.
 
Anissa menambahkan, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh kombinasi stimulasi yang tepat, dukungan emosional dari keluarga, serta pemenuhan nutrisi yang konsisten. Selama ini, SGM bersama para ibu di Indonesia disebut telah berkontribusi dalam pemenuhan nutrisi bagi jutaan anak sebagai bagian dari upaya mendukung lahirnya Generasi Maju Indonesia.
 
Dokter spesialis anak, dr. Devie Kristiani, Sp.A(K), menjelaskan bahwa usia 1–5 tahun merupakan periode emas perkembangan anak. “Pada fase ini, anak membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari stimulasi yang tepat hingga asupan nutrisi penting untuk mendukung perkembangan otak dan kesiapan belajar,” katanya. Ia juga menilai kegiatan menggambar dan mewarnai dapat membantu melatih konsentrasi, motorik halus, serta kemampuan anak mengekspresikan emosi.
 
Acara semakin meriah dengan kehadiran Luisa Adreena yang mengajak peserta bermain dan menari bersama karakter Na Willa. Berbagai permainan interaktif, hadiah, dan doorprize turut menambah antusiasme peserta. Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap para orang tua semakin terdorong memberikan dukungan terbaik bagi tumbuh kembang anak melalui stimulasi, lingkungan positif, dan pemenuhan nutrisi yang seimbang.
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