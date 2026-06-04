Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Suaraga ingin mengakomodasi generasi muda Solo yang haus akan ruang ekspresi dan jejaring kreatif, sekaligus memperkenalkan pengalaman khas Solo kepada wisatawan domestik maupun internasional yang mencari pengalaman budaya yang autentik dan bermakna.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Suaraga yang akan diadakan pada 4-5 Juli 2026 di Taman Balekambang, Solo, Boss Creator, MADHAUS, dan Vindes hadir untuk memperkenalkan Solo sebagai The Wellness City of Java yang mengusung semangat suara dan raga, hadir sebagai sebuah ruang yang menghubungkan budaya, kreativitas, dan gaya hidup modern.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Chief Executive Officer, Boss Creator Riandika Winandatama, Co-Founder & Chief Business Officer, Vindes Laksamana Satrio, Vocalist Maliq & D'essentials Angga Puradiredja, Walikota Solo Respati Achmad Ardianto, COO, MADHAUS Suherman Soemardi, Direktur Rumah Atsiri Indonesia Natasha Clairine Mintarga, Co-Founder & Trainer, Sana Studio Laila Munaf dan Yoga Teacher & Co-Founder, Houm Amanda Tasning saat konferensi pers Suaraga, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Suaraga yang akan diadakan pada 4-5 Juli 2026 di Taman Balekambang, Solo, Boss Creator, MADHAUS, dan Vindes hadir untuk memperkenalkan Solo sebagai The Wellness City of Java yang mengusung semangat suara dan raga, hadir sebagai sebuah ruang yang menghubungkan budaya, kreativitas, dan gaya hidup modern.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Suaraga ingin mengakomodasi generasi muda Solo yang haus akan ruang ekspresi dan jejaring kreatif, sekaligus memperkenalkan pengalaman khas Solo kepada wisatawan domestik maupun internasional yang mencari pengalaman budaya yang autentik dan bermakna.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Festival Suaraga Hadirkan Harmoni Suara, Raga, dan Budaya

Kamis 04 Juni 2026 22:44 WIB
A
A
A

JAKARTA - Chief Executive Officer, Boss Creator Riandika Winandatama, Co-Founder & Chief Business Officer, Vindes Laksamana Satrio, Vocalist Maliq & D'essentials Angga Puradiredja, Walikota Solo Respati Achmad Ardianto, COO, MADHAUS Suherman Soemardi, Direktur Rumah Atsiri Indonesia Natasha Clairine Mintarga, Co-Founder & Trainer, Sana Studio Laila Munaf dan Yoga Teacher & Co-Founder, Houm Amanda Tasning saat konferensi pers Suaraga, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Suaraga yang akan diadakan pada 4-5 Juli 2026 di Taman Balekambang, Solo, Boss Creator, MADHAUS, dan Vindes hadir untuk memperkenalkan Solo sebagai The Wellness City of Java yang mengusung semangat suara dan raga, hadir sebagai sebuah ruang yang menghubungkan budaya, kreativitas, dan gaya hidup modern. Suaraga ingin mengakomodasi generasi muda Solo yang haus akan ruang ekspresi dan jejaring kreatif, sekaligus memperkenalkan pengalaman khas Solo kepada wisatawan domestik maupun internasional yang mencari pengalaman budaya yang autentik dan bermakna.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Festival Suaraga Hadirkan Harmoni Suara, Raga, dan Budaya
Konsisten Terapkan Budaya K3, Sarihusada Raih Predikat Platinum
Lestarikan Budaya, Ibu-Ibu Belajar Gelung Nusantara di Hari Kartini
Jakarta Creative Hub, Ruang Kolaborasi dan Kreativitas Anak Muda Ibu Kota
Lebaran Betawi 2026 Jadi Ajang Silaturahmi dan Pelestarian Budaya
Seniman Muda Victoria Kosasieputri Dorong Ekosistem Seni dan Budaya Bali
Talenta Seni Budaya Beresonansi dalam Gelaran MTN Wave di TIM
Padel Berkebaya, Gaya Baru Rayakan Warisan Budaya di Kalangan Anak Muda