JAKARTA - Chief Executive Officer, Boss Creator Riandika Winandatama, Co-Founder & Chief Business Officer, Vindes Laksamana Satrio, Vocalist Maliq & D'essentials Angga Puradiredja, Walikota Solo Respati Achmad Ardianto, COO, MADHAUS Suherman Soemardi, Direktur Rumah Atsiri Indonesia Natasha Clairine Mintarga, Co-Founder & Trainer, Sana Studio Laila Munaf dan Yoga Teacher & Co-Founder, Houm Amanda Tasning saat konferensi pers Suaraga, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Suaraga yang akan diadakan pada 4-5 Juli 2026 di Taman Balekambang, Solo, Boss Creator, MADHAUS, dan Vindes hadir untuk memperkenalkan Solo sebagai The Wellness City of Java yang mengusung semangat suara dan raga, hadir sebagai sebuah ruang yang menghubungkan budaya, kreativitas, dan gaya hidup modern. Suaraga ingin mengakomodasi generasi muda Solo yang haus akan ruang ekspresi dan jejaring kreatif, sekaligus memperkenalkan pengalaman khas Solo kepada wisatawan domestik maupun internasional yang mencari pengalaman budaya yang autentik dan bermakna.