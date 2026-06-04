Foto 1 / 4
Perbesar
Karyawan menghitung mata uang Dolar AS dan Rupiah di VIP Money Changer, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
Karyawan menghitung mata uang Dolar AS dan Rupiah di VIP Money Changer, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
Karyawan menghitung mata uang Dolar AS dan Rupiah di VIP Money Changer, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Foto 4 / 4
Perbesar
Karyawan menghitung mata uang Dolar AS dan Rupiah di VIP Money Changer, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Advertisement
Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp18.049 per Dolar AS
Kamis 04 Juni 2026 23:01 WIB
A
A
A
JAKARTA - Karyawan menghitung mata uang Dolar AS dan Rupiah di VIP Money Changer, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Nilai tukar Rupiah hari ini ditutup Rp18.049 per dolar AS dalam perdagangan Kamis (4/6/2026).
Berdasarkan data TradingView, nilai tukar rupiah melemah 0,46% menjadi Rp18.049 per dolar AS atau level terlemah sepanjang masa.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya