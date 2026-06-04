JAKARTA - Karyawan menghitung mata uang Dolar AS dan Rupiah di VIP Money Changer, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Nilai tukar Rupiah hari ini ditutup Rp18.049 per dolar AS dalam perdagangan Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan data TradingView, nilai tukar rupiah melemah 0,46% menjadi Rp18.049 per dolar AS atau level terlemah sepanjang masa.