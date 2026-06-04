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Karyawan menghitung mata uang Dolar AS dan Rupiah di VIP Money Changer, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
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Karyawan menghitung mata uang Dolar AS dan Rupiah di VIP Money Changer, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
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Karyawan menghitung mata uang Dolar AS dan Rupiah di VIP Money Changer, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
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Karyawan menghitung mata uang Dolar AS dan Rupiah di VIP Money Changer, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
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Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp18.049 per Dolar AS

Kamis 04 Juni 2026 23:01 WIB
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JAKARTA - Karyawan menghitung mata uang Dolar AS dan Rupiah di VIP Money Changer, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

 
Nilai tukar Rupiah hari ini ditutup Rp18.049 per dolar AS dalam perdagangan Kamis (4/6/2026).
 
Berdasarkan data TradingView, nilai tukar rupiah melemah 0,46% menjadi Rp18.049 per dolar AS atau level terlemah sepanjang masa.
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Topik Artikel :
Dolar As Nilai Tukar Rupiah
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