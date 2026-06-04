JAKARTA - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pembicara saat acara The 2026 Asia Grassroots Forum (AGF) di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Amartha kembali menyelenggarakan forum tahunan tersebut dengan tema “Enabling Growth, Elevating Financial Health” yang mempertemukan investor global, pemangku kepentingan, pelaku industri, wirausaha, dan praktisi ekonomi akar rumput untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di Asia melalui tiga pilar utama, yakni capital, technology, dan community, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kesehatan finansial, ketahanan usaha, dan kualitas hidup masyarakat.