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Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pembicara saat acara The 2026 Asia Grassroots Forum (AGF) di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
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Chief Executive Officer (CEO) Amartha Financial Andi Taufan Garuda Putra memberikan sambutan saat pembukaan The 2026 Asia Grassroots Forum (AGF) di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
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Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima cinderamata dari Chief Executive Officer (CEO) Amartha Financial Andi Taufan Garuda Putra saat pembukaan The 2026 Asia Grassroots Forum (AGF) di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
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Amartha kembali menyelenggarakan forum tahunan tersebut dengan tema ?Enabling Growth, Elevating Financial Health? yang mempertemukan investor global, pemangku kepentingan, pelaku industri, wirausaha, dan praktisi ekonomi akar rumput untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di Asia.
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Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pembicara saat acara The 2026 Asia Grassroots Forum (AGF) di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
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SBY dan Amartha Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Kamis 04 Juni 2026 22:44 WIB
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JAKARTA - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pembicara saat acara The 2026 Asia Grassroots Forum (AGF) di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Amartha kembali menyelenggarakan forum tahunan tersebut dengan tema “Enabling Growth, Elevating Financial Health” yang mempertemukan investor global, pemangku kepentingan, pelaku industri, wirausaha, dan praktisi ekonomi akar rumput untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di Asia melalui tiga pilar utama, yakni capital, technology, dan community, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kesehatan finansial, ketahanan usaha, dan kualitas hidup masyarakat.
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