JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang (kedua kiri) didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari (kedua kanan), Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono (kanan) dan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati (kiri) menyampaikan keterangan pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Konferensi pers tersebut memperkenalkan dua Wakil Kepala BGN yang baru dan menyampaikan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 dimulai dari mengoptimalkan efisiensi anggaran.