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Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang (kedua kiri) didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari (kedua kanan), Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono (kanan) dan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati (kiri) menyampaikan keterangan pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
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Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari.
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Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono.
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Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang (kedua kiri) didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari (kedua kanan), Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono (kanan) dan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati (kiri) menyampaikan keterangan pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
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Konferensi Pers Pejabat Baru Badan Gizi Nasional

Kamis 04 Juni 2026 23:09 WIB
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JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang (kedua kiri) didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari (kedua kanan), Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono (kanan) dan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati (kiri) menyampaikan keterangan pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Konferensi pers tersebut memperkenalkan dua Wakil Kepala BGN yang baru dan menyampaikan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 dimulai dari mengoptimalkan efisiensi anggaran.

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