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Layanan ini ditujukan untuk pengiriman barang berukuran kecil seperti dokumen, aksesori, hingga produk kosmetik yang selama ini umumnya tetap dikenakan tarif minimum satu kilogram.
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Chief Marketing Officer Lion Parcel Kenny Kwanto (kiri) bersama Chief Retail Officer Lion Parcel Febri Andika berbincang saat peluncuran layanan MINIPACK di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
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Layanan ini ditujukan untuk pengiriman barang berukuran kecil seperti dokumen, aksesori, hingga produk kosmetik yang selama ini umumnya tetap dikenakan tarif minimum satu kilogram.
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Inovasi Pengiriman Paket Ringan untuk Dorong Ekonomi Digital
Kamis 04 Juni 2026 23:00 WIB
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JAKARTA - Chief Marketing Officer Lion Parcel Kenny Kwanto (kiri) bersama Chief Retail Officer Lion Parcel Febri Andika berbincang saat peluncuran layanan MINIPACK di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Lion Parcel menghadirkan layanan pengiriman khusus paket dengan berat maksimal 300 gram sebagai upaya memberikan pilihan ongkos kirim yang lebih efisien bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Layanan ini ditujukan untuk pengiriman barang berukuran kecil seperti dokumen, aksesori, hingga produk kosmetik yang selama ini umumnya tetap dikenakan tarif minimum satu kilogram.
Kehadiran layanan baru tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya logistik, mendukung pertumbuhan perdagangan daring, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang semakin aktif memanfaatkan layanan pengiriman untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah.
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