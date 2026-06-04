TABANAN - FOTO Bali Festival 2026 resmi dibuka di Nuanu Creative City, Bali. Festival fotografi internasional ini berlangsung selama 40 hari. Kegiatan digelar mulai 3 Juni hingga 12 Juli 2026. Sebanyak 36 seniman dari 24 negara turut ambil bagian. Kehadiran mereka memperkuat posisi Bali sebagai titik temu komunitas visual dunia.

Edisi kedua festival mengusung tema Afterimage. Karya yang ditampilkan mengulas fotografi sebagai memori, arsip, bukti, hingga ruang spekulasi. Tema Afterimage mengajak publik melihat kehidupan setelah sebuah foto tercipta. Fotografi tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi namun juga menyimpan jejak sejarah dan perubahan sosial.

Pengunjung dapat mengikuti pameran, diskusi, lokakarya, pemutaran film, hingga program proyeksi publik. Festival juga membuka akses terhadap pembahasan pendanaan, mentorship, penerbitan, pengarsipan budaya, dan peluang jaringan internasional.

Meski menghadirkan partisipan internasional, festival ini tetap berakar pada Bali. Kolaborasi dilakukan bersama MTN Seni Budaya, Program Studi Fotografi Institut Seni Indonesia (ISI) Bali, dan Bali Motion Club. Melalui kerja sama tersebut, mahasiswa, pendidik, seniman, serta komunitas kreatif lokal ikut terlibat aktif.

"Festival ini menjadi titik temu Bali dan komunitas visual global," kata CEO Nuanu Creative City, Lev Kroll. Sementara itu, Festival Director FOTO Bali Festival, Kelsang Dolma, menegaskan fotografi membutuhkan ekosistem yang berkelanjutan. "Praktisi membutuhkan lebih dari sekadar ruang pamer," ujarnya.