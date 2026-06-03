JAKARTA - Personel grup musik Maliq & DEssentials (belakang kiri ke kanan) Arya Aditya Ramadya, Dendy Sukarno, Angga Puradidiredja, Rivani Indriya Suwendi, Widi Puradiredja, dan Ilman Ibrahim bersama Program Manager Indonesia Kaya Billy Gamaliel (depan kanan), Produser dan Sutradara Senja Teduh Pelita Nuya Susantono (depan kiri) serta pemeran utama Alf Elijah Sigarlaki (depan, kedua kiri), Daria Lakshmi Algamar (depan, kedua kanan) menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Jakarta Movin berkolaborasi dengan Maliq & D'Essentials dan didukung Indonesia Kaya akan menggelar teater musikal Senja Teduh Pelita pada 3-12 Juli 2026 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.