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Personel grup musik Maliq & DEssentials (belakang kiri ke kanan) Arya Aditya Ramadya, Dendy Sukarno, Angga Puradidiredja, Rivani Indriya Suwendi, Widi Puradiredja, dan Ilman Ibrahim bersama Program Manager Indonesia Kaya Billy Gamaliel (depan kanan), Produser dan Sutradara Senja Teduh Pelita Nuya Susantono (depan kiri) serta pemeran utama Alf Elijah Sigarlaki (depan, kedua kiri), Daria Lakshmi Algamar (depan, kedua kanan) menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
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Jakarta Movin berkolaborasi dengan Maliq & DEssentials dan didukung Indonesia Kaya akan menggelar teater musikal Senja Teduh Pelita pada 3-12 Juli 2026 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
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Jakarta Movin berkolaborasi dengan Maliq & DEssentials dan didukung Indonesia Kaya akan menggelar teater musikal Senja Teduh Pelita pada 3-12 Juli 2026 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
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Pemeran utama teater musikal Alf Elijah Sigarlaki (baris depan, kiri) dan Daria Lakshmi Algamar (baris depan, kanan) tampil saat konferensi pers di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
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Pemeran utama teater musikal Alf Elijah Sigarlaki (baris depan, kiri) dan Daria Lakshmi Algamar (baris depan, kanan) tampil saat konferensi pers di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
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Senja Teduh Pelita Angkat Lagu-Lagu Maliq & D'Essentials ke Panggung Musikal

Rabu 03 Juni 2026 22:15 WIB
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JAKARTA - Personel grup musik Maliq & DEssentials (belakang kiri ke kanan) Arya Aditya Ramadya, Dendy Sukarno, Angga Puradidiredja, Rivani Indriya Suwendi, Widi Puradiredja, dan Ilman Ibrahim bersama Program Manager Indonesia Kaya Billy Gamaliel (depan kanan), Produser dan Sutradara Senja Teduh Pelita Nuya Susantono (depan kiri) serta pemeran utama Alf Elijah Sigarlaki (depan, kedua kiri), Daria Lakshmi Algamar (depan, kedua kanan) menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Jakarta Movin berkolaborasi dengan Maliq & D'Essentials dan didukung Indonesia Kaya akan menggelar teater musikal Senja Teduh Pelita pada 3-12 Juli 2026 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
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