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Kampanye FIFA Goes to McD dalam menyambut penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 dengan menghadirkan koleksi merchendise hingga kesempatan coaching klinik bersama pemain sepak bola profesional.
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Kampanye FIFA Goes to McD dalam menyambut penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 dengan menghadirkan koleksi merchendise hingga kesempatan coaching klinik bersama pemain sepak bola profesional.
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Associate Director of Marketing McDonald?s Indonesia Caroline Kurniadjaja (kiri) dan Co-founder Ayo Indonesia Joe Raimundus berfoto usai konferensi pers Pesta Bola Dunia di McD, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
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Kampanye FIFA Goes to McD dalam menyambut penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 dengan menghadirkan koleksi merchendise hingga kesempatan coaching klinik bersama pemain sepak bola profesional.
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Associate Director of Marketing McDonald?s Indonesia Caroline Kurniadjaja (kiri) dan Co-founder Ayo Indonesia Joe Raimundus berfoto usai konferensi pers Pesta Bola Dunia di McD, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
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FIFA Goes to McD Tawarkan Merchandise dan Coaching Clinic
Rabu 03 Juni 2026 22:45 WIB
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JAKARTA - Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia Caroline Kurniadjaja (kiri) dan Co-founder Ayo Indonesia Joe Raimundus berfoto usai konferensi pers Pesta Bola Dunia di McD, Jakarta, Rabu (3/6/2026). McDonald’s Indonesia meluncurkan kampanye FIFA Goes to McD dalam menyambut penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 dengan menghadirkan koleksi merchendise hingga kesempatan coaching klinik bersama pemain sepak bola profesional.
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