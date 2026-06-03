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Pengunjung melihat suasana baru Lippo Icon Cibubur usai peresmian rebranding di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
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Chief Marketing Officer Lippo Malls Indonesia Santiwati Basuki, Chief Operations Officer Eddy Mumin, Project Director Deborah Rosanti, Regional Mall Director Timotius Thendean, Chief Commercial Officer Rita Yovita, Chief Executive Officer Henry Riady, Advisor of Lippo Malls Indonesia Anthony Sondakh, dan Chief Special Project Officer Anwar Salim meresmikan rebranding Cibubur Junction menjadi Lippo Icon Cibubur di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
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Chief Marketing Officer Lippo Malls Indonesia Santiwati Basuki, Chief Operations Officer Eddy Mumin, Project Director Deborah Rosanti, Regional Mall Director Timotius Thendean, Chief Commercial Officer Rita Yovita, Chief Executive Officer Henry Riady, Advisor of Lippo Malls Indonesia Anthony Sondakh, dan Chief Special Project Officer Anwar Salim meresmikan rebranding Cibubur Junction menjadi Lippo Icon Cibubur di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
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Chief Operations Officer Lippo Malls Indonesia Eddy Mumin memberikan paparan saat meresmikan rebranding Cibubur Junction menjadi Lippo Icon Cibubur di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
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Transformasi tersebut merupakan bagian dari strategi Lippo Malls Indonesia dalam memperkuat portofolio pusat perbelanjaan sekaligus menjawab kebutuhan gaya hidup masyarakat urban yang terus berkembang.
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Transformasi Lippo Icon Cibubur Hadirkan Destinasi Lifestyle Terpadu
Rabu 03 Juni 2026 22:15 WIB
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JAKARTA - Pengunjung melihat suasana baru Lippo Icon Cibubur usai peresmian rebranding di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Transformasi tersebut merupakan bagian dari strategi Lippo Malls Indonesia dalam memperkuat portofolio pusat perbelanjaan sekaligus menjawab kebutuhan gaya hidup masyarakat urban yang terus berkembang. Mengusung konsep The New Lifestyle Landmark, Lippo Icon Cibubur hadir sebagai destinasi gaya hidup modern berbasis pengalaman (experiential lifestyle destination) yang memadukan unsur belanja, kuliner, hiburan, dan interaksi sosial dalam satu kawasan. Melalui rebranding ini, Lippo Malls Indonesia berharap dapat menghadirkan pengalaman berkunjung yang lebih relevan, dinamis, dan terhubung dengan kebutuhan masyarakat masa kini.
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