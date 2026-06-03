JAKARTA - Pengunjung melihat suasana baru Lippo Icon Cibubur usai peresmian rebranding di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Transformasi tersebut merupakan bagian dari strategi Lippo Malls Indonesia dalam memperkuat portofolio pusat perbelanjaan sekaligus menjawab kebutuhan gaya hidup masyarakat urban yang terus berkembang. Mengusung konsep The New Lifestyle Landmark, Lippo Icon Cibubur hadir sebagai destinasi gaya hidup modern berbasis pengalaman (experiential lifestyle destination) yang memadukan unsur belanja, kuliner, hiburan, dan interaksi sosial dalam satu kawasan. Melalui rebranding ini, Lippo Malls Indonesia berharap dapat menghadirkan pengalaman berkunjung yang lebih relevan, dinamis, dan terhubung dengan kebutuhan masyarakat masa kini.