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Direktur Utama PNM, Kindaris mengajak seluruh insan PNM untuk terus menghadirkan pelayanan yang berlandaskan keadilan sosial dalam peringatan HUT ke-27 PNM di Jakarta, Senin (1/6/2026).
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Mengusung filosofi HUT tahun ini, Bersama di Setiap Langkah, Menemani di Setiap Perjalanan, PNM terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia.
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Mengusung filosofi HUT tahun ini, Bersama di Setiap Langkah, Menemani di Setiap Perjalanan, PNM terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia.
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Bersama di Setiap Langkah, PNM Rayakan HUT ke-27 dengan Aksi Lingkungan

Selasa 02 Juni 2026 19:55 WIB
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JAKARTA - Direktur Utama PNM, Kindaris mengajak seluruh insan PNM untuk terus menghadirkan pelayanan yang berlandaskan keadilan sosial dalam peringatan HUT ke-27 PNM di Jakarta, Senin (1/6/2026).

 
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Momentum ini menjadi pengingat bahwa perjalanan PNM selalu berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dalam melayani dan memberdayakan masyarakat.
 
Peringatan diawali dengan Upacara Hari Lahir Pancasila yang diikuti lebih dari 2.700 karyawan PNM di GOR Soemantri, Jakarta. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, kegiatan ini menegaskan komitmen PNM untuk terus menghadirkan pelayanan yang berlandaskan keadilan sosial dan pemberdayaan bagi masyarakat prasejahtera.
 
Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan tantangan ke depan semakin besar, namun dengan sinergi yang kuat PNM akan terus menghadirkan pembiayaan dan pemberdayaan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
 
Mengusung filosofi HUT tahun ini, Bersama di Setiap Langkah, Menemani di Setiap Perjalanan, PNM terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia.
 
Sebagai bentuk rasa syukur sekaligus komitmen terhadap keberlanjutan, PNM menggelar aksi penanaman 27.000 pohon secara serentak di 58 wilayah di Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan serta menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.
 
Di usia ke-27, PNM memahami bahwa setiap langkah pemberdayaan adalah ikhtiar menumbuhkan harapan. Dari langkah kecil yang dilakukan bersama, akan lahir perubahan besar bagi masyarakat, lingkungan, dan masa depan Indonesia, ujar Kindaris.
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Topik Artikel :
Pnm Menanam Pohon
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Bersama di Setiap Langkah, PNM Rayakan HUT ke-27 dengan Aksi Lingkungan
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